Словенский клуб «Целе» официально назначил Пилипчука на должность главного тренера

Пресс-служба словенского клуба «Целе» объявила о том, что новым главным тренером команды стал экс-наставник «Спартака» Роман Пилипчук.
Отметим, что в данный момент срок контракта 54-летнего специалиста с коллективом не называется.
Напомним, Пилипчук входил в тренерский штаб бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, выиграв с красно-белыми чемпионат и Суперкубок России.
Также специалист занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный», донецкий «Олимпик» и минское «Динамо».
источник: ФК «Целе»