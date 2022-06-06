«Кайрат» расторг контракт с Курбаном Бердыевым

Российский специалист Курбан Бердыев покинул должность главного тренера «Кайрата», сообщает пресс-служба алматинского клуба.

По информации источника, руководство команды из Казахстана достигло договоренности с 69-летним наставником по поводу досрочного расторжения контракта.

Напомним, что Бердыев руководил «Кайратом» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 16 очков в 12 матчах. Отставание от идущего первым «Каспия» составляет шесть очков.

Добавим, что ранее в своей карьере Бердыев тренировал такие команды РПЛ, как «Рубин» и «Ростов». При нем казанцы дважды стали чемпионами России.