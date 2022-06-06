Медведев отказался комментировать заявление Федуна о чемпионстве «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий относительно заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу победы петербургского клуба в чемпионате России.

Ранее бизнесмен поделился мнением о том, что вся РПЛ зациклена на победе только одной команды.

«Не комментирую ни высказывания Федуна, ни его суженой», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака оформили четвертое подряд чемпионство. В свою очередь, красно-белые во главе с Паоло Ваноли заняли десятое место в РПЛ, а также победили в Кубке России.