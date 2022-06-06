Френки де Йонг отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 25-летний игрок предпочел бы перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что трансфер полузащитника является приоритетом для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Тренер убеждает игрока перейти в клуб из Манчестера.

В сезоне 2021/22 де Йонг сыграл 32 играх чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.