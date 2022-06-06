Юрист «Спартака» заявила, что Федун не собирается платить 89 млн рублей в пользу Газизова

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о ходе судебных разбирательств между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

«Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу», - приводит слова Завьяловой «СЭ».

Добавим, что в октябре прошлого года Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства клуба. В начале января Газизов подал обращение в кассационный суд, который встал на сторону красно-белых.

Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.