Игонин - о заявлении Федуна: У него это фобия, он зациклился на «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин дал комментарий относительно заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу победы петербургского клуба в чемпионате России.

Ранее бизнесмен поделился мнением о том, что вся РПЛ зациклена на чемпионстве только одной команды.

«У него это фобия, он зациклился на «Зените». Я считаю, что в этом и состоит их проблема, лучше бы, чтобы они зациклились на своей команде и, возможно, у них все будет намного лучше», – приводит слова Игонин «Метарейтинг».

Напомним, что сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака оформили четвертое подряд чемпионство. В свою очередь, красно-белые во главе с Паоло Ваноли заняли десятое место в РПЛ, а также победили в Кубке России.