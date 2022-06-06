Самедов рассказал, где нужно провести матч за Суперкубок России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов назвал города, в которых, по его мнению, можно было бы провести матч за Суперкубок России.

«Где проводить Суперкубок? Сочи, Краснодар или Ростов. В любом городе такой Суперкубок России - полный стадион, где бы он ни был. Вывеска такая», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, за трофей поборются чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны - московский «Спартак». Ориентировочно встреча состоится 10 июля, а новый сезон РПЛ стартует 18 числа.