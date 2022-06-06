Кирьяков считает, что Бердыев не возглавит «Арсенал»

Экс-наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков отреагировал на информацию о том, что покинувший «Кайрат» Курбан Бердыев может возглавить вылетевший в ФНЛ тульский клуб.

«Что касается слухов о Бердыеве, а нужно ли ему идти в ФНЛ? Вот Олегу Кононову такое предложение может показаться интересным, ведь он после ухода из «Риги» уже давно не работал. Слышал также, что рассматривается вариант с Вадимом Евсеевым», - приводит слова Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Арсенал» покинул РПЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице. В данный момент команду тренирует черногорец Миодраг Божович, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.