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Кавазашвили объяснил предвзятость судей по отношению к «Спартаку»

Ветеран согласен с тем, что арбитры лояльны к соперникам красно-белых
06 июня 2022 17:26
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили согласился с владельцем красно-белых Леонидом Федуном в том, что российские судьи периодически принимают спорные решения в пользу соперников его команды.

«Спартак» всегда был раздражителем для любой команды. Я ни на что не намекаю, но в последнее время российским футболом руководят зенитовские газпромовцы. И, естественно, каким-то образом, появляются прикормленные судьи, которые проявляют лояльность к «Зениту» и антагонизм в отношении «Спартака», - приводит слова ветерана «Спорт день за днем».

Напомним, критические замечания в адрес арбитров РПЛ часто высказывала супруга Федуна Зарема Салихова. По ее мнению, такая линия поведения рефери связана с тем, что в руководстве отечественного футбола сидят люди, так или иначе связанные с «Зенитом» и «Газпромом».

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, однако смог завоевать Кубок России. «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны.

источник: «Спорт день за днем»
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