Роман Широков: В том, что «Зенит» всегда выигрывает, виноват и «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что в РПЛ все устроено под чемпионство питерцев.

«Чемпионат одной команды в том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно - четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самому прибавлять.

По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту». Не думаю, что им надо уповать на какие-то судейские ошибки. Причину искать надо внутри», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, ранее Федун и его супруга Зарема Салихова неоднократно критиковали судейство в РПЛ. По их мнению, предвзятость рефери в отношении красно-белых связана с тем, что в руководстве отечественного футбола сидят люди, так или иначе связанные с «Зенитом» и «Газпромом».

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, однако смог завоевать Кубок России. «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны.