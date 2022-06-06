«Понимал, что происходит». Дзагоев раскрыл подробности своего ухода из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности своего ухода из ЦСКА, а также поделился планами на будущее.

«Я не думал о том, что уйду из ЦСКА этим летом, но так случилось. Я уже примерно понимал, что происходит, и был готов к этому. С моей стороны вопросов нет, мы спокойно пообщались - сначала с Бабаевым, потом вместе зашли к Гинеру. Сказали друг другу «спасибо», - приводит слова Алана «Чемпионат».

Кроме того, Дзагоев признался, что он вместе с Виктором Васиным, Кириллом Набабкиным и Георгиев Щенниковым подал документы в Высшую школу тренеров.

В минувшем сезоне футболист провел 22 матча во всех клубных турнирах, не забив ни одного мяча.