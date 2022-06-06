Правительство не поддержало законопроект об отмене fan-ID

Правительство России не поддержало законопроект об отмене системы fan-ID, сообщает «РИА Новости».
Ранее соответствующий документ был разработан по инициативе КПРФ.
Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, вступили в действие с 1 июня 2022 года.
Ранее фанаты практически всех клубов РПЛ объявили бойкот матчам чемпионата России в знак протеста. Самыми принципиальными остаются болельщицкие объединения московского «Спартака».
источник: «РИА Новости»