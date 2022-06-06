ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кавазашвили считает, что Свинов будет играть в «Факеле», пока Максименко и Селихов не получат травмы

Накануне голкипер вернулся в воронежский клуб.
06 июня 2022 18:32

Эксл-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре отреагировал на информацию об аренде Ильи Свинова «Факелом».

«Конечно, такой переход пойдет ему на пользу. Но главный вопрос в том, сможет ли он вернуть себе место в составе. Я думаю, что Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не получат травмы. Но такого не может быть», - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Добавим, что Свинов стал игроком «Спартака» в январе этого года, перейдя из «Факела» за 250 тысяч евро. За основной состав москвичей он еще не играл, а за «Спартак-2» провел три матча, в которых пропустил шесть голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Дзагоев считает, что Березуцкий не смог показать результат в ЦСКА
По итогам прошедшего сезона армейцы заняли пятое место в РПЛ.
06.06.2022 19:48
Футбол
Борис Ротенберг отреагировал на информацию об уходе Федотова в ЦСКА
Ранее сообщалось, что о назначении специалиста может быть объявлено уже 7 июня.
06.06.2022 19:32
Футбол
СМИ: Федотов возглавит ЦСКА 7 июня
Специалист привел «Сочи» к первым в истории клуба медалям чемпионата России
06.06.2022 19:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Монако» и «Реал» близки к договоренности по трансферу Тчуамени
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
06.06.2022 18:50
Футбол
Коммунисты объяснили, почему хотят отменить fan-ID: Нарушение прав человека
Депутаты внесли соответствующий законопроект
06.06.2022 18:44
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кавазашвили считает, что Свинов будет играть в «Факеле», пока Максименко и Селихов не получат травмы
Накануне голкипер вернулся в воронежский клуб.
06.06.2022 18:32
Футбол
Правительство не поддержало законопроект об отмене fan-ID
С соответствующей инициативой выступила партия КПРФ
06.06.2022 18:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Факел» арендовал у «Спартака» Свинова
Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.
06.06.2022 18:14
Футбол
«Понимал, что происходит». Дзагоев раскрыл подробности своего ухода из ЦСКА
Футболист покинул команду после проведенных в ней 14 лет
06.06.2022 17:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роман Широков: В том, что «Зенит» всегда выигрывает, виноват и «Спартак»
Ветеран прокомментировал слова Леонида Федуна о судейских кознях в отношении красно-белых
06.06.2022 17:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Похоже, эту пластинку заело навсегда… Как Газизов проиграл «Спартаку», но отсудил 89 миллионов лично у Федуна
Суд в Уфе встал на сторону Шамиля Газизова, удовлетворив исковое заявление бывшего спартаковского гендира.
Сергей Хусаинов: Федун прав. Вспомните пенальти в финале Кубка. Поставили бы такой в ворота «Зенита»?!
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» резонансное заявление Леонида Федуна.
55:48 в нашу пользу! Как Россию вопреки воле Украины пустили на конгресс ISU
В Таиланде начался конгресс Международной федерации катания на коньках. Вопреки опасениям, российская делегация примет в нем участие – предложение Украины об отстранении наших и белорусов не прошло.
«Небесная лига» для «Анжи», «Титаник» для Федуна и «иноагент» для Украины. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола и не только в картинках.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 06.06.2022: на кону 16 995 312 рублей!
6 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Месси забил пять, а Роналду — уже 117! Как Криштиану продолжил бить свой же рекорд
Стартовавший в воскресенье второй тур Лиги наций подарил болельщикам дубли двух суперзвезд — Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. А в одном из товарищеских матчей Лионель Месси оформил пентатрик в ворота эстонцев.
Камбэк по-кучеровски! Гол и две передачи русского суперфорварда вернули «Тампу» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
Никита Кучеров обеспечил «молниям» волевую победу над «Рейнджерс» (3:2), благодаря которой отставание команды в полуфинальной серии плей-офф НХЛ сократилось до минимума (1-2).
Катара — нема! Как Украина из-за автогола Ярмоленко пролетела мимо ЧМ-2022
В стыковом матча за путевку на чемпионат мира в Катаре сборная Уэльса на своем поле с минимальным счетом одолела украинцев благодаря голу Андрея Ярмоленко в свои ворота.
Надаль решил не отставать от любимого «Реала»! Как великий Рафа тоже стал 14-кратным в Париже-2022
Рафаэль Надаль 14-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос» - главного теннисного турнира на грунтовых кортах. В финальном матче знаменитый испанец обыграл в трех партиях Каспера Руда из Норвегии.
«Целый час за ними по комнате аккуратненько бегала!» Анна Щербакова приютила бездомного пса
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова посетила выставку бездомных животных и забрала домой питомца по кличке Мёд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика