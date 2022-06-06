Кавазашвили считает, что Свинов будет играть в «Факеле», пока Максименко и Селихов не получат травмы

Эксл-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре отреагировал на информацию об аренде Ильи Свинова «Факелом».

«Конечно, такой переход пойдет ему на пользу. Но главный вопрос в том, сможет ли он вернуть себе место в составе. Я думаю, что Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не получат травмы. Но такого не может быть», - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Добавим, что Свинов стал игроком «Спартака» в январе этого года, перейдя из «Факела» за 250 тысяч евро. За основной состав москвичей он еще не играл, а за «Спартак-2» провел три матча, в которых пропустил шесть голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.