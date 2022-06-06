Коммунисты объяснили, почему хотят отменить fan-ID: Нарушение прав человека

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Сергей Обухов объяснил, почему фракция внесла законопроект об отмене системы fan-ID на российских аренах.

«Это последовательная позиция фракции. Мы во всех трех чтениях голосовали против этого. Сейчас, когда нас отовсюду исключили, какой fan-ID? Нет никаких международных соревнований.

Это проблемы для внутренней повестки. Здесь нарушение прав человека. Ключевая в этой ситуации позиция партии - мы против электронного голосования», - приводит слова политика «Чемпионат».

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, вступили в действие с 1 июня 2022 года.

Ранее фанаты практически всех клубов РПЛ объявили бойкот матчам чемпионата России в знак протеста. Самыми принципиальными остаются болельщицкие объединения московского «Спартака».