«Монако» и «Реал» близки к договоренности по трансферу Тчуамени

Продолжаются переговоры между «Реалом» и «Монако» по поводу трансфера полузащитника Орельена Тчуамени. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, сделка близка к завершению. Сам 22-летний игрок хочет перейти в мадридский клуб и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее.

Отметим, что действующее соглашение игрока с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, Тчуамени перешел в «Монако» из «Бордо» в январе 2020 года за 18 млн евро. С тех пор он провел за команду 95 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.