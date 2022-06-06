Борис Ротенберг отреагировал на информацию об уходе Федотова в ЦСКА

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в московский ЦСКА.

«Это надо спрашивать у него! Я не в курсе этого, он мне не звонит», - приводит слова Ротенберга «СЭ».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Сочи» под руководством Федотова впервые в своей истории завоевал серебряные медали.

Ранее различные СМИ также сообщали об интересе к наставнику южан со стороны московских «Спартака» и «Динамо».