Дзагоев считает, что Березуцкий не смог показать результат в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев считает, что Алексей Березуцкий не сумел добиться результата на посту главного тренера армейцев.

«Я вообще думал, что мы будем за чемпионство бороться. Если посмотреть на таблицу - результата нет. Не рано ли он стал тренером? Лучше раньше, чем вообще не попробовать», - приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

По итогам чемпионата России ЦСКА занял пятую позицию, а также дошел до четвертьфинала Кубка страны, где уступил московскому «Спартаку» (0:1).

В минувшем сезоне Дзагоев провел 22 матча во всех клубных турнирах, не забив ни одного мяча.