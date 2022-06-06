Уткин раскритиковал решение руководства ЦСКА пригласить Федотова на пост главного тренера

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшее время возглавит ЦСКА.
«Докатились. Вроде, был солидный клуб. А пригласили - это…», - написал журналист в своих соцсетях.
Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Сочи» под руководством Федотова впервые в своей истории завоевал серебряные медали.
Ранее различные СМИ также сообщали об интересе к наставнику южан со стороны московских «Спартака» и «Динамо».
источник: Сайт Василия Уткина