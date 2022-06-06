Гинер дал комментарий относительно возможного приглашения Федотова в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о возможном приходе наставника «Сочи» Владимира Федотова в московский клуб.

«Не даю интервью по телефону», - приводит слова Гинера «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Сочи» под руководством Федотова впервые в своей истории завоевал серебряные медали.

ЦСКА занял пятую позицию, а также дошел до четвертьфинала Кубка страны, где уступил московскому «Спартаку» (0:1).

Ранее различные СМИ также сообщали об интересе к наставнику южан со стороны московских «Спартака» и «Динамо».