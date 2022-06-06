РПЛ определилась с генеральным партнером на ближайшие четыре сезона

Букмекерская компания Winline станет генеральным партнером (официальным букмекером) РПЛ на период с сезона 2022/23 по сезон 2025/26.

«Мы рады, что нашим партнером в категории «букмекер» стала именно компания Winline, которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в партнерстве с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами. Мы надеемся, что сотрудничество с Winline придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия», - приводит пресс-служба РПЛ слова президента лиги Ашота Хачатурянца.

Отметим, что Winline уже сотрудничает с рядом клубов РПЛ: московским «Спартаком», питерским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Сотрудничество с РПЛ для нас большой вызов и одновременно огромная возможность сделать элитный российский футбол более популярным и востребованным у самой широкой и самой требовательной аудитории. Мы намерены использовать весь имеющийся потенциал и доступные нам инструменты, чтобы число футбольных болельщиков в России множилось, а их интерес к главной лиге страны постоянно рос», - сказал президент компании Александр Запольских.

Сумма спонсорского контракта между РПЛ и Winline составила 11,04 миллиарда рублей.