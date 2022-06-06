Александр Мостовой: Федотов идет в ЦСКА, потому что это брэнд

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить ЦСКА.

«Будем судить позже по результатам, насколько хорош Федотов для ЦСКА. Мы видим, что в ЦСКА за последнее время многое поменялось. Судить будут попозже. Если в отношении самого Федотова, то «Сочи» занимает второе место, но что с этого? Еврокубков нет. Он идет в ЦСКА, потому что это бренд, имея, возможности. Но до «Сочи» он добивался чего-нибудь? Нет. Потому что уровень футболистов был намного ниже», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Сочи» под руководством Федотова впервые в своей истории завоевал серебряные медали.

Ранее различные СМИ также сообщали об интересе к наставнику южан со стороны московских «Спартака» и «Динамо».