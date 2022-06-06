Хорватия - Франция: Бензема и Мбаппе начнут матч на скамейке запасных

Месси забил пять, а Роналду — уже 117! Как Криштиану продолжил бить свой же рекорд

Стартовавший в воскресенье второй тур Лиги наций подарил болельщикам дубли двух суперзвезд — Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. А в одном из товарищеских матчей Лионель Месси оформил пентатрик в ворота эстонцев.