Хорватия - Франция: Бензема и Мбаппе начнут матч на скамейке запасных

Сборные Хорватии и Франции огласили стартовые составы на матч группового этапа Лиги наций.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Эрлич, Вида, Баришич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Брекало, Будимир.
Франция: Маньян, Дань, Кимпембе, Салиба, Павар, Диаби, Гендузи, Рабьо, Тчуамени, Бен-Йеддер, Нкунку.
Встреча пройдет в Хорватии. Начало в 21.45 по московскому времени.
Напомним, в первом туре обе команды потерпели поражения и занимают третье и четвертое места в группе 1 дивизиона А.
источник: UEFA (УЕФА)