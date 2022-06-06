Бакаев подпишет контракт с «Зенитом» на три года

«Зенит» достиг окончательной договоренности о подписании контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отметим, что 1 июня пресс-служба красно-белых объявила о том, что 25-летний хавбек покидает команду в связи с истечением срока контракта.

По информации источника, Зелимхан подпишет контракт с петербкргским клубом на три года с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.