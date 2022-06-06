Экс-наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев отреагировал на информацию о своем назначении в тульский «Арсенал».

«Я вообще в первый раз слышу об этом. У меня все это вызывает удивление, потому что сам в первый раз прочитал», - приводит слова Бердыева РИА Новости.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Арсенал» покинул РПЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице. В данный момент команду тренирует черногорец Миодраг Божович, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.