Орлов - о Зареме Салиховой: Она какую-то футбольную школу окончила, так что семья поднимает свой IQ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о политике руководства московского «Спартака», а также о супруге владельца красно-белых Леонида Федуна - Зареме Салиховой.

«Супруга Федуна, как я прочитал, какую-то футбольную школу окончила за рубежом. Так что семья поднимает свой IQ в области футбола. Но до тех пор, пока там будут менять тренера каждый год и приглашать игроков по непонятной причине, там не будет команды», - сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, ранее Федун заявил, что «Спартак» не сможет стать чемпионом России, поскольку в РПЛ все устроено для побед питерского «Зенита».

По итогам сезона красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице, однако смогли завоевать Кубок России.