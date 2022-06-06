Аршавин намекнул, что матч за Суперкубок России должен пройти в Санкт-Петербурге

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему матч за Суперкубок России не следует проводить в Нижнем Новгороде, а также назвал свои приоритетные варианты места встречи.

«Конечно, «Газпром Арена» или «Лужники», считаю, что только эти два варианта должны рассматриваться.

Но я точно не за Нижний Новгород, потому что относительно недавно там был финал Кубка. Понятно, что наш город и стадион готовы, как и в Москве, но топ-событие там уже было. А переносить матч в Казань смысла не вижу. Не будет того ажиотажа и большого количества болельщиков «Зенита» и «Спартака», которое можно собрать в Питере или Москве», - приводит слова Аршавина Sport24.ru.

Напомним, встреча пройдет 9 июля, однако с местом проведения РФС пока не определился. В качестве приоритетного варианта называлась «Ак Барс Арена» в Казани.