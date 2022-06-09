В «Галатасарае» прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

Пресс-атташе «Галатасарая» Дениз Гюлен прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
«Галатасарай» интересуется Дзюбой? Не могу это комментировать», - приводит слова Гюлена Sport24.
Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.
источник: Sport24.ru