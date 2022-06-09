Бубнов не понимает, почему «Спартак» не хочет играть матч за Суперкубок в Питере

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает Санкт-Петербург лучшим вариантом для проведения встречи за Суперкубок России.

«Не понимаю, какие у «Спартака» могут быть претензии. Поезжайте в Питер и доказывайте на поле, что вы сильнее! И чего они упираются? Чуть ли не бойкотировать уже собираются… Это не тот матч, из-за которого стоит поднимать такой шум. Если бы решалась судьба чемпионства - тогда другое дело. А тут далеко не самый важный трофей.

Кроме того, «Спартак» имеет возможность хорошо заработать. Чем лучше и больше арена, тем больше будет доход клубов», - приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Напомним, встреча за Суперкубок страны между чемпионом России питерским «Зенитом» и обладателем Кубка московским «Спартаком» пройдет ориентировочно 9 июля, однако город и стадион, на котором она состоится, по-прежнему не определены.

Ранее в РФС заявили, что претендентов на проведение матча осталось трое: Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.