Уткин заявил, что Федотов использует договоренность с «Сочи» ради более выгодного контракта с ЦСКА

Спортивный журналист Василий Уткин поделился инсайдом о текущей ситуации вокруг главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что российский специалист получил предложение о продлении контракта с черноморским клубом. При этом он вел переговоры с московским ЦСКА.

«После получения предложения по продлению контракта от «Сочи» Федотов ринулся искать работу. Это не по понятиям – сообщить свои требования, получить ответ «да» и потом куда-то еще ринуться. Сейчас он бегает по разным клубам. За этим крайне забавно наблюдать», – заявил Уткин в эфире своего YouTube-канала.

По данным СМИ, Федотов согласовал контракт с ЦСКА, но стороны не могут уладить одну деталь: наставник «Сочи» хочет привести своего тренера вратарей, однако, капитан армейцев Игорь Акинфеев хочет работать с Дмитрием Крамаренко.