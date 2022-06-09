Кавазашивили предложил назначить Зарему Салихову главным тренером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Федун со своей супругой могут принять неординарное решение по поводу нового тренера. Я скажу это, не смеясь, но, может быть, Зарема Салихова возглавит московский «Спартак», такого случая ведь не было еще», - приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

По итогам сезона в РПЛ «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, однако смог выиграть Кубок России, переиграв в финале московское «Динамо».