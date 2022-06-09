Ананко - о кандидатах на пост главного тренера «Спартака»: Так-то и Гвардиолу можно пригласить

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Ананко отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Очень многое должно изменится в головах руководства. Так-то и Гвардиолу можно пригласить. Насколько Ещенко с Ребровым могут помочь, не знаю, но дай Бог, чтобы это было», - приводит слова Ананко «СЭ».



По итогам сезона в РПЛ «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, однако смог выиграть Кубок России, переиграв в финале московское «Динамо».