Главный тренер «Енисея» Гаранин возглавит «Сочи»

Главный тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин в ближайшее время возглавит «Сочи».

По информации «Чемпионата», Гаранин сменит Владимира Федотова у руля команды уже в пятницу, 10 июня. В этот же день клуб планирует официальный релиз.

Также источник сообщает, что вместе с Гараниным в клуб придут три его помощника.

Напомним, по итогам минувшего первенства ФНЛ «Енисей» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ от «СКА-Хабаровск» всего на два очка. Также команда под руководством Гаранина дошла до полуфинала Кубка России, в котором уступила будущему обладателю трофея - московскому «Спартаку» со счетом 0:3.

«Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.