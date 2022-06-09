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«Не завидую болельщикам «Спартака». Пономарев - об уходе Ваноли из московского клуба

Итальянский специалист покинул красно-белых по не зависящим от него причинам.
09 июня 2022 23:11

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об уходе главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист был вынужден принять данное решение по не зависящим от него причинам.

«Это очень плохо, когда меняется руководство и главный тренер. Это будоражит коллектив, нервирует болельщиков. Жалко «Спартак», не завидую болельщикам. Масса вопросов, что будет с командой», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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