Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Швейцарию в Лиге наций

Сборная Испании на выезде оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в третьем туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Красной фурии».

Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник гостей Пабло Сарабия.

Таким образом, команда Луиса Энрике с пятью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы группы 2. Подопечные Мурата Якина находятся на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре Испания примет дома Чехию, а Швейцария сыграет на свое поле против Португалии. Обе встречи состоятся 12 июня.