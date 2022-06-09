Португалия обыграла Чехию и единолично возглавила свою группу в Лиге наций

В матче третьего тура группового турнира сборная Португалии на своем поле обыграла команду Чехии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Жоау Канселу и Гонсалу Гедеш. Оба мяча были забиты еще в первом тайме.

Таким образом, португальцы набрали семь очков и единолично возглавили группу 2 лиги А.

В следующем туре команда Фернанду Сантуша 12 июня сыграет на выезде против Швейцарии.

Лига наций. Дивизион А

3-й тур. Группа 2

Португалия - Чехия - 2:0 (2:0)

Голы: Канселу, 33; Гедеш, 38.

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Гедеш (Палинья, 88), Карвалью (Фернандеш, 69), Невеш (Моутинью, 88), Роналду, Жота (Леау, 79), Силва (Витинья, 69).

Чехия: Станек, Матею (Крал, 81), Брабец, Зима, Гавел (Емелка, 46), Садилек, Соучек, Цоуфал, Гложек (Влканова, 73), Кухта (Юрецка, 46), Лингр (Пешек, 46).

Предупреждения: Карвалью, 3; Роналду, 52; Леау, 87; Канселу, 89 - Соучек, 24; Матею, 36.