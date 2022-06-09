Игнатов попрощался с Ваноли: Думаю, у нас получилось быть настоящей командой

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов опубликовал прощальный пост, посвященный уходу из команды Паоло Ваноли.

«Grazie mister! В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось.

Спасибо за все, чему вы нас научили - мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!», - написал Игнатов в своих соцсетях.

Напомним, накануне «Спартак» объявил об уходе итальянца, который проработал в команде чуть меньше полугода.

Под руководством Ваноли москвичи заняли лишь десятое место в турнирной таблице РПЛ, однако смогли выиграть Кубок России.