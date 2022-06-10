Кимпембе может сменить «ПСЖ» на «Челси»

Руководство «Челси» заинтересовано в подписании центрального защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе.

По информации Bild, лондонский клуб рассматривает 26-летнего француза в качестве замены Антонио Рюдигеру, ушедшему в «Реал» на правах свободного агента. Отмечается, что в ближайшее время «аристократы» могут связаться с парижанами, чтобы обсудить возможность трансфера футболиста.

Напомним, что Кимпембе является воспитанником академии «ПСЖ». Всего в составе клуба он отыграл 221 матч, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.