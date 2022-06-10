Баженов призвал поблагодарить Ваноли за завоевание Кубка России со «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист был вынужден принять данное решение по не зависящим от него причинам.

«Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Спасибо за Кубок, вообще за работу. Я вообще люблю людей, даже если у кого-то не получилось. Я уверен, что они очень хотели добиться какого-то результата», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.