Сборная Германии может быть наказана за игру в форме женской сборной

Немецкий футбольный союз может быть наказан за нарушение правил УЕФА по экиперовке, сообщает Footy Headlines.

Напомним, что мужская сборная Германии сыграла в Лиге наций против Англии (1:1) в форме женской бундестим, чтобы поддержать ее перед чемпионатом мира.

Только в соответствии с правилами УЕФА в Немецком футбольном союзе должны были проследить, чтобы мужская команда выходила с четырьмя звездами на футболке, как четырехкратный чемпионы мира, а не с двумя, которые были нанесены на форму женской сборной.

Отметим, что сборная Испании последовавшая примеру Германии не нарушила правила и нанесла звезду за победу на чемпионате мира в ЮАР на женскую экипировку.