Геркус - об уходе Ваноли из «Спартака»: Это сложно назвать «работой»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист был вынужден принять данное решение по не зависящим от него причинам.

«Это сложно назвать «работой». Человек только приехал, мы его рассмотреть толком не успели, а он уже уезжает», - приводит слова Геркуса «СЭ».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.