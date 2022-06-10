Шалимов – о возможном назначении в «Спартак»: Я готов сказать, им это нужно больше, чем мне

Наставник «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о том, заинтересован ли он в работе главного тренера «Спартака».

Напомним, что вчера, 9 июня, пресс-служба красно-белых объявила об уходе итальянца Паоло Ваноли. Ранее в СМИ отмечалось, что главным кандидатом на место тренера команды является Валерий Карпин, в данный момент возглавляющий сборную России и «Ростов».

– Я готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперед! – приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Добавим, что Шалимов тренирует «Урал» с августа прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. По итогам сезона-2021/22 екатеринбуржцы заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 30 турах.