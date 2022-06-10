Паоло Ваноли имеет предложение от клуба чемпионата Италии

Экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли может продолжить свою тренерскую карьеру в чемпионате Италии.

Согласно информации портала «Метарейтинг», в подписании контракта с 49-летним специалистом заинтересован один из клубов Серии А. Также отмечается, что у тренера есть несколько вариантов в Серии B.

Напомним, что вчера, 9 июня, Ваноли покинул должность главного тренера «Спартака». Он возглавлял команду с декабря прошлого года. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в РПЛ, а также завоевали Кубок России.