Кафельников - об уходе Ваноли из «Спартака»: Ничего не изменится, нужно менять владельца

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об уходе итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня 4 года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришел на место Ваноли, ничего не изменится», - приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок России.