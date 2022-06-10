Семин выразил мнение, что Ваноли не смог добиться высоких результатов в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу ухода Паоло Ваноли с поста наставника «Спартака».

Напомним, что вчера, 9 июня, 49-летний специалист покинул московский клуб. Ранее в СМИ отмечалось, что главным кандидатом на место итальянца является Валерий Карпин, в данный момент возглавляющий сборную России и «Ростов».

– Ничего не вижу страшного в том, что снова меняется тренер. «Спартак» занял десятое место. Да, выиграли Кубок, но для клуба это не очень большой результат, мягко говоря. Не очень высокий результат показал Ваноли, – цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, что Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли десятое место в РПЛ, а также завоевали Кубок России.