Захарян признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона-2021/22

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что полузащитник Арсен Захарян признан лучшим игроком в сезоне-2021/22.

По информации источника, 19-летний футболист стал победителем опроса, набрав 46,3% по итогам голосования. На второй и третьей строчках расположились хавбек Себастьян Шиманьски (38,6%) и Даниил Фомин (15,2%) соответственно.

Добавим, что в прошедшем сезоне Захарян принял участие 34 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Он помог бело-голубыми завоевать бронзовые медали РПЛ, а также дойти до финала Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).

Напомним, что в сезоне-2020/21 Захаряна также признали лучшим футболистом московского клуба.