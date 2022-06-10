Шлеменко - об уходе Ваноли из «Спартака»: Сегодня специалист обещает одно, а завтра другое

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист был вынужден принять данное решение по не зависящим от него причинам.

«Сегодня специалист обещает одно, а завтра другое. На то он и итальянец. Нужно своих тренеров воспитывать. Делать ставку на своих специалистов. Спору нет, время упущено.», - приводит слова Шлеменко «СЭ».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.