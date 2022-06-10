Во Франции сообщили, что Зидан возглавит «ПСЖ» после ухода Почеттино из клуба

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Даниэль Риоло.

По информации специалиста, 49-летний специалист станет новым главным тренером парижан после того, как из клуба уйдет Маурисио Почеттино. Отмечается, что в скором времени руководство французской команды объявит об отставке аргентинца, а затем анонсирует подписание контракта с Зиданом.

Напомним, что Зидан покинул «Реал» по окончании сезона-2020/21. В данный момент он находится без клуба. Под его руководством «сливочные» стали трехкратными победителями Лиги чемпионов, а также двукратными чемпионами Испании.