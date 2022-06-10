Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль

«Спартак» объявил имя нового главного тренера клуба после ухода Паоло Ваноли. Им стал Гильермо Абаскаль из Испании.

В данный момент срок контракта между красно-белыми и 33-летним специалистом пока не сообщается.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».