Чернов поблагодарил Ваноли за совместную работу в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов обратился к бывшему тренеру команды Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист был вынужден принять данное решение по не зависящим от него причинам.

«Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент. Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», - написал Чернов в телеграм-канале.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.