Йевтич, Самошников и Лисакович вошли в состав «Рубина» на межсезонные сборы

Сегодня, 10 июня, стало известно о том, кто из игроков «Рубина» отправится на ближайшие тренировочные сборы команды.

По информации пресс-службы казанцев, в состав команды вошли защитник Илья Самошников и нападающий Виталий Лисакович. Ранее в СМИ сообщалось, что оба футболиста могут покинуть команду из Татарстана в летнее трансферное окно.

Также отмечается, что в заявку клуба был включен швейцарский полузащитник Дарко Йевтич, недавно вернувшийся после аренды в АЕКе.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Рубин» покинул РПЛ. Подопечные Леонида Слуцкого заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 30 турах.