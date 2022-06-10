ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Йевтич, Самошников и Лисакович вошли в состав «Рубина» на межсезонные сборы

По итогам прошедшего сезона казанский клуб покинул РПЛ.
10 июня 2022 12:13
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 10 июня, стало известно о том, кто из игроков «Рубина» отправится на ближайшие тренировочные сборы команды.

По информации пресс-службы казанцев, в состав команды вошли защитник Илья Самошников и нападающий Виталий Лисакович. Ранее в СМИ сообщалось, что оба футболиста могут покинуть команду из Татарстана в летнее трансферное окно.

Также отмечается, что в заявку клуба был включен швейцарский полузащитник Дарко Йевтич, недавно вернувшийся после аренды в АЕКе.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Рубин» покинул РПЛ. Подопечные Леонида Слуцкого заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 30 турах.

источник: ФК «Рубин»
Это интересно:
«Кто это?» Генич отреагировал на назначение Абаскаля в «Спартак»
Специалист перебрался в московский клуб из швейцарского «Базеля».
10.06.2022 12:39
Футбол
Губерниев высказался по поводу назначения испанца Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о назначении иностранного специалиста.
10.06.2022 12:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Хороший тренер»: Черышев оценил нового наставника «Спартака»
Гильермо Абаскаль перебрался в московский клуб из швейцарского «Базеля».
10.06.2022 12:18
Футбол
Йевтич, Самошников и Лисакович вошли в состав «Рубина» на межсезонные сборы
По итогам прошедшего сезона казанский клуб покинул РПЛ.
10.06.2022 12:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Чернов поблагодарил Ваноли за совместную работу в «Спартаке»
Накануне итальянский специалист покинул московский клуб.
10.06.2022 12:01
Футбол
Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль
Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль
Ранее специалист тренировал «Базель».
10.06.2022 11:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Во Франции сообщили, что Зидан возглавит «ПСЖ» после ухода Почеттино из клуба
Французский специалист находится без команды с лета прошлого года.
10.06.2022 11:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Шлеменко - об уходе Ваноли из «Спартака»: Сегодня специалист обещает одно, а завтра другое
Накануне итальянский специалист покинул московский клуб.
10.06.2022 11:31
Футбол
Захарян признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона-2021/22
Захарян признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона-2021/22
19-летний футболист забил девять голов и отдал девять результативных передач в 34 матчах.
10.06.2022 11:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семин выразил мнение, что Ваноли не смог добиться высоких результатов в «Спартаке»
Итальянский специалист завоевал Кубок России, а также занял десятое место в РПЛ.
10.06.2022 11:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ваноли сделал черное дело». Кавазашвили — об уходе главного тренера «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «Плеймейкеру» расторжение контракта с Паоло Ваноли, еще не зная о назначении на освободившийся пост Гильермо Абаскаля.
Леклер возьмет реванш, Перес снова доедет до подиума! Расклады и ставки на Гран-при Азербайджана
10 - 12 июня в Баку состоится восьмой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд на самой быстрой городской трассе королевских гонок.
Сказка о тройке. Как Легков, Вылегжанин и Черноусов превратили лыжный марафон в голливудское кино
Серию материалов, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает зимняя Олимпиада в Сочи-2014. Точнее, победная точка в ней – лыжный марафон, где россияне заняли весь пьедестал почета.
Cергачев стреляет редко да метко! Русская бригада тащит «Тампу» в финал Кубка Стэнли (видео)
Два очка Михаила Сергачева и надежная игра Андрея Василевского принесли «Лайтнинг» третью подряд победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) и лидерство в полуфинальной серии плей-офф НХЛ (3-2).
Это диагноз… Как за год с небольшим «Спартак» покинул уже третий тренер
Вечером 9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
Ну, наконец-то день фаворитов! Португалия и Испания победили в Лиге наций
Криштиану Роналду и его товарищи без большого труда переиграли чехов — 2:0, а испанцы увезли три очка из Швейцарии — 1:0.
Могут ли Украину пустить на ЧМ-2022 вместо Эквадора? Конечно, нет!
Настоящую футбольную бомбу взорвала публикация Mundo Deportivo. По информации издания, 10 июня ФИФА может принять решение об отстранении от участия в чемпионате мира сборной Эквадора.
Четыре метра вместо четверных. С чего Трусову понесло в легкую атлетику?
Одна из лучших фигуристок мира Александра Трусова дебютировала в прыжках в длину. На юниорских соревнованиях в Лужниках она заняла последнее место с результатом 4 метра 10 сантиметров.
Бой с тенью-2022. В Африке боксер начал наносить удары по воздуху и умер
«Плеймейкер» рассказывает подробности трагического инцидента в Южной Африке и вспоминает другие похожие истории из мира бокса.
А что бы с такой Польшей сделала Россия? Как Левандовски и Ко получили шесть пробоин от бельгийцев
В Лиге наций ни дня без сенсаций: Украина без лидеров победила Ирландию — 1:0, а Бельгия просто уничтожила Польшу — 6:1.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика